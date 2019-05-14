Более 20% населения Саратовской области имеют доход до 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-14T13:45:14+03:00

Больше всего среди саратовцев тех, у кого каждый месяц в кармане от 19 до 27 тыс. рублей

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В Саратовской области 22,2% населения имеют до 10 тыс. рублей среднедушевого денежного дохода в месяц.

- Из них до 7 тыс. рублей — 9,6%, от 7 до 10 тыс. рублей — 12,6%, — выяснила «КП-Саратов» из отчета Саратовстата.

Доход от 10 до 14 тыс. рублей имеет 17,7% населения региона.

Больше всего среди саратовцев тех, у кого каждый месяц в кармане от 19 до 27 тыс. рублей.

А меньше всего — 4 и 2,6% — чей доход от 45 до 60 тыс. и свыше 60 тыс. соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU