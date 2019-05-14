2019-05-14T13:48:46+03:00
Общество

Режиссеры предпочли Каннский фестиваль «Саратовским страданиям»

Фестиваль документальной мелодрамы перенесли на весну, но это не помогло привлечь участников
Дарья Вострикова
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Фестиваль «Саратовские страдания» в этом году пройдет весной, а не осенью.

Как сообщила директор фестиваля Татьяна Зорина, это связано с попыткой привлечь больше участников.

- Осенью проходит много фестивалей, из-за этого в Саратов приезжают мало людей. И мы решили перенести мероприятие на весну, — отметила она, рассказав также о красоте города в мае. — Цветут каштаны, сирень. А осенью у нас уныло.

Однако вышло так, что перенос даты не помог привлечь участников. Многие режиссеры уехали в Канны вместо Саратова. Каннский фестиваль проходит как раз с 14 по 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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