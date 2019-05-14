Саратовская детская больница получит денежный сертификат от банка ВТБ

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-14T13:31:12+03:00

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Саратовская областная детская клиническая больница получит сертификат на приобретение высокотехнологического оборудования. Акция «Мир без слез» состоится 16 мая в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ в поддержку детских больниц по всей России.

Благотворительная программа банка ВТБ «Мир без слез» создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году. Участники акции — 25 медицинских учреждений: четыре больницы в Москве и 21 в регионах.

В целом сумма пожертвований в рамках акции «Мир без слез» для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей.

Мероприятие начнется в 11:00 на Вольской, 6. Запланировано праздничное представление для детей с участием персонажей мультсериала «Маша и Медведь». Юные пациенты получат подарки: волшебные сундучки с красками и карандашами.

Кроме того, ожидается участие министра здравоохранения области Натальи Мазиной, главврача больницы Михаила Свинарёва, руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса — старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко и вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.

Ранее Саратовская областная детская клиническая больница по благотворительной программе уже получала денежный сертификат на приобретение переносного УЗИ-аппарата для отделения реанимации, а также иммуноферментного анализатора, который позволил специалистам больницы проводить исследования иммунной системы пациентов и выявлять инфекции на ранней стадии. В августе 2017 года ВТБ профинансировал приобретение оборудования для отделения оториноларингологии Саратовской областной детской клинической больницы на сумму 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU