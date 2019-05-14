2019-05-14T13:06:01+03:00
Происшествия

В Энгельсе продавщица неоднократно продавала подросткам алкоголь

Ей пришлось отдать 20 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 39-летнюю продавщицу из Энгельса виновной в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 декабря 2018 года оператор торгового зала одного из сетевых магазинов вручила несовершеннолетнему ребенку напиток «Тен Страйк Скай», объемом 0,45 литра, содержащего спирт этиловый в количестве 7,2%.

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за подобные правонарушения.

Ей назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за аварии на улице Хомяковой в Заводском районе отключили воду
Более 20% населения Саратовской области имеют доход до 10 тыс. рублей
Режиссеры предпочли Каннский фестиваль «Саратовским страданиям»
Саратовцы смогут задать вопрос начальнику областной Госавтоинспекции
В Вольском районе поймали пенсионера-браконьера
Саратовская детская больница получит денежный сертификат от банка ВТБ
Стало известно, кто будет ремонтировать дороги Саратова
Бизнесмен из Саратова отсудил у «Т Плюс» более 2 млн рублей
На «Саратовские страдания» приедет меньше иностранцев
Прокуратура и полиция Саратова организовали проверку из-за выпавшего из окна малыша
В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за пьяное вождение
Агрофирма из Балакова задолжала работникам 4 млн рублей
Саратовец не смог обжаловать свой срок за новогоднее убийство
В яму на саратовской дороге установили матерный плакат
Следователь из Красного Кута написала ложный протокол и попала на скамью подсудимых
Очевидцы: За гаражами у «Рубина» лежит мужчина с раненой головой
«Коктейль Молотова» для саратовского правительства: Ущерб составил 30 тыс. рублей