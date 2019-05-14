В Энгельсе продавщица неоднократно продавала подросткам алкоголь

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-14T13:06:01+03:00

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Суд признал 39-летнюю продавщицу из Энгельса виновной в продаже алкоголя несовершеннолетним.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 декабря 2018 года оператор торгового зала одного из сетевых магазинов вручила несовершеннолетнему ребенку напиток «Тен Страйк Скай», объемом 0,45 литра, содержащего спирт этиловый в количестве 7,2%.

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за подобные правонарушения.

Ей назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU