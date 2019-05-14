Бизнесмен из Саратова отсудил у «Т Плюс» более 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-14T12:09:47+03:00

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Саратовский индивидуальный предприниматель Данилов П. А. отсудил у ПАО «Т Плюс» свыше 2 млн рублей за залив помещения.

- ИП обратился в Арбитражный суд области, так как в мае 2018 года его нежилое помещение в цоколе дома №4 по Вологодской улице затопило, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

ПАО «Т Плюс» при рассмотрении дела заявил, что ответственность за причиненный вред лежит на управляющей компании ООО «Южный-2015». Также он заявил, что выплаты потерпевшему должна выплатить страховая компания.

Была назначена экспертиза, которая показала, что причиной залива стала прорванная труба отопления, находящаяся за пределами дома.

Доказательств того, что ПАО «Т Плюс» не виновно, не было. Поэтому ИП удовлетворили иск на 2 млн 31 тыс. 147 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU