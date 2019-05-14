На «Саратовские страдания» приедет меньше иностранцев
С 16 по 21 мая в Саратове пройдет ставший традиционным 16-й кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
Как сообщила на пресс-конференции директор фестиваля Татьяна Зорина, на закрытии 20 мая в ТЮЗе выступит знаменитая певица Варвара Визбор.
Замминистра культуры Саратовской области Владимир Баркетов отметил, что участие в фестивале примут представители более 30 стран и концепция программы связана с Годом театра в России.
- Весь год мы вели переговоры с Минкультом России и Саратовской области, кого пригласим в качестве президента фестиваля вместо Олега Табакова, который обычно открывал фестиваль. Это, на мой взгляд, мистический, больной момент. Кто это будет, я не скажу, узнаете на фестивале, — заявила Татьяна Зорина.
В то же время было отмечено, что ожидается прибытие генерального директора Большого театра Владимира Урина. Он представит французский фильм о Юрии Григоровиче.
- Иностранцев приедет мало. Это связано не только с финансовыми сложностями, изменились правила посещения России, — сказала Татьяна Зорина.
Она рассказала, что авторы фильма о Холокосте «Последнее воскресенье августа» не смогут приехать из Израиля, хотя накануне еще собирались.
ИСТОЧНИК KP.RU