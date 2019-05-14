В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-14T11:29:15+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Сегодня заседание Госдумы первый раз проходит по новому графику. С утра прошли заседания комитетов и фракций. Также в 6 утра встал, прошел 9 км. И, как обычно, в 8:30 был в Госдуме. Встретился с депутатами, обсудили график работы, законопроекты, которые вносятся сегодня, в том числе и законопроект Володина об ужесточении ответственности за езду в пьяном виде. На самом деле, закон жизненный.Сколько людей погибает невинных от пьяных водителей. А в 12 часов до 16 — пленарные заседания. Затем совещания и возможность решения вопросов для округа, общение с избирателями. Так что, кто работал и работает, для нас ничего не изменилось. Такой режим даст возможность для результативной работы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU