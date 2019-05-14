Агрофирма из Балакова задолжала работникам 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-14T11:18:25+03:00

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В Балакове предприятие-банкрот задолжало 119 работникам зарплату.

- ОНО ОПХ «Крутое», выращивающее зерновые и зернобобовые культуры должна сотрудникам 4 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Также конкурсный управляющий нарушил ФЗ в части составления отчета о своей деятельности и о движении денег должника.

После обращения прокурора в суд долг по зарплате погасили.

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ИСТОЧНИК KP.RU