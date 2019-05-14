В яму на саратовской дороге установили матерный плакат

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-14T11:09:27+03:00

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В Ленинском районе Саратова в яму установили плакат с нецензурной бранью.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, это произошло на дороге по направлению к ДК «Техстекло».

В большой провал был установлен плакат, который с помощью обсценной лексики сообщает, что данная яма произвела неизгладимое впечатление.

Автор поста в группе «Саратов онлайн» считает, что предупреждение должно быть передано в Ленинскую администрацию.

Комментаторы согласны с тем, что яма на этом месте действительно слишком большая.

ИСТОЧНИК KP.RU