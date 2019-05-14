Следователь из Красного Кута написала ложный протокол и попала на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-14T10:47:29+03:00

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В Саратовской области следователи завершили расследование в отношении бывшего следователя полиции Краснокутского района. Ее обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.

- По версии правоохранителей, местный отдел возбудил дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Первоначально установлено, что преступление совершили четыре парня. Злоумышленница, желая упростить работу, вызвала одного из допрошенных и дала ему протокол, в котором говорилось, что все похищение совершил только один человек из группы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Документ подписал 19-летний парень, но когда он вышел из отдела, то понял, что произошло и пошел к правоохранителям.

Следовательницу поймали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности ГУ МВД.

Женщина признала свою вину. Теперь дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU