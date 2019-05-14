Житель Ершовского района испугался ареста иномарки и вернул банку 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-14T09:34:31+03:00

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На исполнении в Ершовском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с местного жителя 2,5 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, такую сумму он задолжал банку.

Ситуацию не меняло даже решение суда о возврате денег. Только после запрета выезжать из страны и ареста автомобиля Volvo мужчина взялся за ум. Он тут же вернул деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU