2019-05-14T09:21:58+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина из ревности зарезал сожительницу двумя ножами

Злоумышленник признал свою вину
Ольга Муравлёва
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Во Фрунзенском районе Саратова следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

- В ночь с 11 на 12 мая мужчина со своей 42-летней сожительницей возвращались на съемную квартиру на улице Шелковичная после пьянки. По пути они встретили знакомого женщины, который позвал ее в гости. Злоумышленник возмутился и потребовал, чтобы его возлюбленная пошла все-таки с ним, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Сожители забыли об инциденте, но после очередного распития мужчина начал ревновать, а пьяная женщина призналась, что была близка со встретившимся им мужчиной.

Злоумышленник озверел, схватил два ножа и начал резать ей грудь, живот и кисть руки, пока гражданка не умерла.

Мужчина в крови вышел в коридор. Там его заметил отец и побежал на улицу, чтобы попросить прохожих вызвать «скорую» и полицию. Однако медики уже ничем не смогли помочь.

Злоумышленник признал свою вину, его заключили под стражу на время расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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