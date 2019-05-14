В Энгельсском районе мужчина подобрал в банке чужую карту и оплачивал ей алкоголь

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-14T09:19:57+03:00

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В отдел полиции Энгельсского района 2 мая в 19:00 поступило заявление от 31-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по его словам, 1 мая в одном из банков он потерял свою карту.

Вчера, 13 мая, проверка показала, что электронное средство платежа ушло к неизвестному, который оплачивал свою еду и алкоголь. Сумма покупок дошла почти до 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 49-летний мужчина, на которого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU