В Пугачевском районе ночью женщину лишили велосипеда

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-14T09:18:20+03:00

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Вчера, 13 мая, полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 36-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 10 мая кто-то угнал ее велосипед Stels 410, припаркованный у здания Дома культуры на Советской, 70 в селе Березово.

Пропажу обнаружили в разобранном состоянии на летней кухне в доме 43-летнего рецидивиста.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU