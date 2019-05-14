В Пугачевском районе ночью женщину лишили велосипеда
Решается вопрос об избрании уголовного дела
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Вчера, 13 мая, полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 36-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 10 мая кто-то угнал ее велосипед Stels 410, припаркованный у здания Дома культуры на Советской, 70 в селе Березово.
Пропажу обнаружили в разобранном состоянии на летней кухне в доме 43-летнего рецидивиста.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU