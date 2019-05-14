Ночью в Саратове был ограблен магазин «Пивко»
Мужчина убежал вместе с сейфом
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В ночь на понедельник, 13 мая, в Заводском районе Саратова неизвестный ограбил магазин «Пивко».
Преступление было совершено около четырех часов ночи на Энтузиастов, 64.
Злоумышленник разбил стеклянную дверь магазина, сломал прилавок и забежал в заднее помещение. Там он сначала битой, а потом другим тяжелым предметом вырвал сейф и вместе с ним скрылся.
Грабитель попал на камеры наблюдения магазина. Все преступление заняло несколько секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU