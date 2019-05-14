2019-05-14T08:48:47+03:00
Происшествия

Ночью в Саратове был ограблен магазин «Пивко»

Мужчина убежал вместе с сейфом
Екатерина Семенова
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В ночь на понедельник, 13 мая, в Заводском районе Саратова неизвестный ограбил магазин «Пивко».

Преступление было совершено около четырех часов ночи на Энтузиастов, 64.

Злоумышленник разбил стеклянную дверь магазина, сломал прилавок и забежал в заднее помещение. Там он сначала битой, а потом другим тяжелым предметом вырвал сейф и вместе с ним скрылся.

Грабитель попал на камеры наблюдения магазина. Все преступление заняло несколько секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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