Ночью в Саратове был ограблен магазин «Пивко»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-14T08:48:47+03:00

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В ночь на понедельник, 13 мая, в Заводском районе Саратова неизвестный ограбил магазин «Пивко».

Преступление было совершено около четырех часов ночи на Энтузиастов, 64.

Злоумышленник разбил стеклянную дверь магазина, сломал прилавок и забежал в заднее помещение. Там он сначала битой, а потом другим тяжелым предметом вырвал сейф и вместе с ним скрылся.

Грабитель попал на камеры наблюдения магазина. Все преступление заняло несколько секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU