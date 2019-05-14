В Балакове пресекли незаконную торговлю розами
Изъяли 31 партию семян
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В мае 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области провело рейд в Балакове по выявлению тех, кто нарушает закон «О семеноводстве».
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, один из граждан торговал 31 партией саженцев, 220 штук из которых составляли плодово-ягодные культуры, а 50 — розы.
Однако продавали их без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.
За пренебрежение федеральным законом торговца привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU