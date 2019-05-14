2019-05-14T08:26:11+03:00
Происшествия

В Саратове 11 раз судимый бомж обокрал дачный домик

Мужчина продал похищенное на рынке
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 57-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 14:50 24 января мужчина обратился с заявлением о краже. Он рассказал, что в начале зимы кто-то отжал окно его дачного домика. Оттуда пропали два больших разводных ключа, пара лыж и снегокат на общую сумму 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 59-летний бомж, который сейчас находится в СИЗО, а до этого успел уже 11 раз отсидеть в тюрьме.

Он признался, что продал похищенное кому-то на местном рынке за 300 рублей.

На мужчину завели очередное уголовное дело, не меняя меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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