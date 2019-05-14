В Саратове 11 раз судимый бомж обокрал дачный домик
Мужчина продал похищенное на рынке
Изменить размер текста:
Полиция Волжского района раскрыла кражу у 57-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 14:50 24 января мужчина обратился с заявлением о краже. Он рассказал, что в начале зимы кто-то отжал окно его дачного домика. Оттуда пропали два больших разводных ключа, пара лыж и снегокат на общую сумму 5 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 59-летний бомж, который сейчас находится в СИЗО, а до этого успел уже 11 раз отсидеть в тюрьме.
Он признался, что продал похищенное кому-то на местном рынке за 300 рублей.
На мужчину завели очередное уголовное дело, не меняя меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU