2019-05-14T08:26:38+03:00
Общество

На оживленной дороге в Саратове на полтора дня отключили светофор

Водителей попросили проявить культуру
Ольга Муравлёва
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 14 мая, и завтра будет отключен светофор на одном из оживленных перекрестков города.

- В связи с модернизацией на пересечении улиц Степана Разина и Рабочая с 9:00 14 мая до 15:00 15 мая не будут работать светофоры, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В администрации попросили водителей проявить культуру вождения.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за аварии на улице Хомяковой в Заводском районе отключили воду
Более 20% населения Саратовской области имеют доход до 10 тыс. рублей
Режиссеры предпочли Каннский фестиваль «Саратовским страданиям»
Саратовцы смогут задать вопрос начальнику областной Госавтоинспекции
В Вольском районе поймали пенсионера-браконьера
Саратовская детская больница получит денежный сертификат от банка ВТБ
В Энгельсе продавщица неоднократно продавала подросткам алкоголь
Стало известно, кто будет ремонтировать дороги Саратова
Бизнесмен из Саратова отсудил у «Т Плюс» более 2 млн рублей
На «Саратовские страдания» приедет меньше иностранцев
Прокуратура и полиция Саратова организовали проверку из-за выпавшего из окна малыша
В Госдуме обсудят законопроект об ужесточении ответственности за пьяное вождение
Агрофирма из Балакова задолжала работникам 4 млн рублей
Саратовец не смог обжаловать свой срок за новогоднее убийство
В яму на саратовской дороге установили матерный плакат
Следователь из Красного Кута написала ложный протокол и попала на скамью подсудимых
Очевидцы: За гаражами у «Рубина» лежит мужчина с раненой головой
«Коктейль Молотова» для саратовского правительства: Ущерб составил 30 тыс. рублей