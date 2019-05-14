На оживленной дороге в Саратове на полтора дня отключили светофор
Водителей попросили проявить культуру
.Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня, 14 мая, и завтра будет отключен светофор на одном из оживленных перекрестков города.
- В связи с модернизацией на пересечении улиц Степана Разина и Рабочая с 9:00 14 мая до 15:00 15 мая не будут работать светофоры, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
В администрации попросили водителей проявить культуру вождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU