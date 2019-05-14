На оживленной дороге в Саратове на полтора дня отключили светофор

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-14T08:26:38+03:00

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В Саратове сегодня, 14 мая, и завтра будет отключен светофор на одном из оживленных перекрестков города.

- В связи с модернизацией на пересечении улиц Степана Разина и Рабочая с 9:00 14 мая до 15:00 15 мая не будут работать светофоры, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В администрации попросили водителей проявить культуру вождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU