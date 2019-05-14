Саратовские чиновники проехались в 26-й маршрутке

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-14T08:04:27+03:00

Одна из пассажирок пожаловалась, что вечером проблематично уехать

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Сегодня утром, 14 мая, по поручению главы Саратова Михаила Исаева и. о. главы Заводского района Евгений Гарькин и руководитель службы организации пассажирских перевозок МКУ «Транспортное управление» Андрей Славин осмотрели городские маршрутки.

- Чиновники проехались в автобусе №26 и заметили скопление пыли на окнах. Салон был заполнен по направлению из поселка Заплатиновка, но после стадиона «Волга» поток сократился, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Салон был заполнен по направлению из поселка Заплатиновка

Одна из пассажирок заметила, что «это еще свободно, обычно даже больше» и добавила, что утром ожидание небольшое, а вот вечером уехать проблематично.

Андрей Славин подчеркнул, что проверит, во сколько транспорт заканчивает работу.

Также чиновники побывали на конечной маршрутки №57, где заметили большую очередь. Салон одной из машин был грязным.

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ИСТОЧНИК KP.RU