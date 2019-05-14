2019-05-14T08:04:27+03:00
Общество

Саратовские чиновники проехались в 26-й маршрутке

Одна из пассажирок пожаловалась, что вечером проблематично уехать
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Комментарии: comments1
Саратовские чиновники проехались в маршрутке №26Саратовские чиновники проехались в маршрутке №26
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 14 мая, по поручению главы Саратова Михаила Исаева и. о. главы Заводского района Евгений Гарькин и руководитель службы организации пассажирских перевозок МКУ «Транспортное управление» Андрей Славин осмотрели городские маршрутки.

- Чиновники проехались в автобусе №26 и заметили скопление пыли на окнах. Салон был заполнен по направлению из поселка Заплатиновка, но после стадиона «Волга» поток сократился, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Салон был заполнен по направлению из поселка Заплатиновка

Салон был заполнен по направлению из поселка Заплатиновка

Одна из пассажирок заметила, что «это еще свободно, обычно даже больше» и добавила, что утром ожидание небольшое, а вот вечером уехать проблематично.

Андрей Славин подчеркнул, что проверит, во сколько транспорт заканчивает работу.

Также чиновники побывали на конечной маршрутки №57, где заметили большую очередь. Салон одной из машин был грязным.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пугачевском районе полыхал трактор
В Саратовской области появится земляника из Голландии
Жителю Пугачева вернули свет после прокурорской проверки
Ночью в Саратове был ограблен магазин «Пивко»
В Саратове рецидивист избил мужчину ради телефона
В Балакове пресекли незаконную торговлю розами
В Саратове 11 раз судимый бомж обокрал дачный домик
На оживленной дороге в Саратове на полтора дня отключили светофор
На рынке в Юбилейном бегает бычок
Специалисты не нашли в Саратове загрязнение воздуха
До 27 мая отключили горячую воду в центре Саратова
Саратов ожидает жаркий день с грозой
В Саратовской области за день сбили трех детей на велосипедах
Аналоговое вещание в Саратовской области задержится до октября
Появилось видео попытки поджога правительства Саратовской области
В Саратове выступит пианистка из Германии
В Саратове автобус резко затормозил и покалечил трех человек
В Саратовской области авария унесла жизнь одного ребенка
В праздники ООО «КВС» подало более 4 млн кубометров воды
В Саратове встали трамваи №5
В Саратове завтра ожидается гроза со шквалистым ветром
Житель Энгельса год не выплачивал алименты дочери и сыну
Михаил Исаев за год заработал 1,6 млн рублей
В Саратове 229 домов исключены из программы капремонта