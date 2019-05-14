2019-05-14T08:15:09+03:00
Общество

Специалисты не нашли в Саратове загрязнение воздуха

Доля примесей — ниже допустимого уровня
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове и Балакове по итогам апреля не выявлено высокого загрязнения воздуха.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии, доля оксида азота и диоксида серы значительно ниже допустимых нормативов.

Также стабильной в течение месяца оставалась радиационная обстановка — в пределах природного фона.

Как сообщается, отбор проб воздуха в Саратове проводится ежедневно, кроме воскресенья и праздников, три раза в сутки на шести ключевых точках, в Балакове — на трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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