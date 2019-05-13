Аналоговое вещание в Саратовской области задержится до октября

СЕГОДНЯ 20:02 2019-05-13T20:02:22+03:00

Переход на «цифру» перенесли с 3 июня на 14 октября

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Отключение аналогового вещания в Саратовской области перенесли на 14 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее полный переход на цифровое вещание в регионе должен был произойти 3 июня.

Вместе с Саратовской областью в октябре на «цифру» перейдут еще 20 регионов, среди которых из Приволжского федерального округа только Оренбургская область и Республика Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU