2019-05-13T16:43:36+03:00
Происшествия

В Саратове автобус резко затормозил и покалечил трех человек

Водитель общественного транспорта заявил, что его подрезали
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 13 мая, автобус №18Д покалечил трех человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, на Большой Садовой улице водитель резко затормозил.

С травмами госпитализировали 21 и 84-летнюю женщин. Еще одна пострадавшая отказалась ехать в больницу после оказания медпомощи.

Водитель автобуса заявил, что инцидент случился из-за того, что его подрезала легковушка.

На месте работали спасатели, ГИБДД и Центр медицины катастроф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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