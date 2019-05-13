В праздники ООО «КВС» подало более 4 млн кубометров воды

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-13T16:31:54+03:00

За последние сутки в Саратов подали 346 тыс. кубометров ресурса

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В праздничные дни ООО «КВС» подало более 4 млн кубометров воды.

За последние сутки в город подано 346 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. По сравнению с предыдущими сутками потребность увеличилась на 12 тыс. кубометров. Возможно это связано с подготовкой горожан к началу полноценной рабочей недели.

Системой канализации очищено 254 тыс. кубометров сточных вод. Всего в течение мая очищено более 3 млн кубических метров потребленного ресурса.

После проведения вскрышных работ благоустроено 179 объектов, из них 136 на территории зеленой зоны. На коммуникациях восстановлено и закрыто 85 колодцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU