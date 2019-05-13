2019-05-13T16:07:20+03:00
Общество

В Саратове завтра ожидается гроза со шквалистым ветром

Возможны обрывы линии электропередач
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня ночью и завтра днем, 14 мая, в Саратове ожидается гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, непогода будет сопровождаться температурой +27…+29 градусов, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, а также высокой пожароопасностью. Она достигнет четвертого класса горимости.

Возможны обрывы линии электропередач, перебои с транспортом, увеличивается риск возникновения аварий.

Граждан призывают осторожнее перемещаться по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24