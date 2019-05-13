В Саратове завтра ожидается гроза со шквалистым ветром
Возможны обрывы линии электропередач
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Сегодня ночью и завтра днем, 14 мая, в Саратове ожидается гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, непогода будет сопровождаться температурой +27…+29 градусов, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, а также высокой пожароопасностью. Она достигнет четвертого класса горимости.
Возможны обрывы линии электропередач, перебои с транспортом, увеличивается риск возникновения аварий.
Граждан призывают осторожнее перемещаться по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU