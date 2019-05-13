Житель Энгельса год не выплачивал алименты дочери и сыну
Мужчину отправили на исправительные работы
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 33-летнего жителя Энгельса в неоднократной неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что с 24 ноября 2018 по 19 февраля 2019 мужчина не перечислил ни рубля на содержание своей двухлетней дочери и трехлетнего сына.
Его задолженность превысила порог в 41 тыс. рублей.
Суд отправил мужчину на полгода исправительных работ и обязал отдавать часть своей зарплаты в казну.
ИСТОЧНИК KP.RU