2019-05-13T16:05:17+03:00
Происшествия

Житель Энгельса год не выплачивал алименты дочери и сыну

Мужчину отправили на исправительные работы
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 33-летнего жителя Энгельса в неоднократной неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что с 24 ноября 2018 по 19 февраля 2019 мужчина не перечислил ни рубля на содержание своей двухлетней дочери и трехлетнего сына.

Его задолженность превысила порог в 41 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину на полгода исправительных работ и обязал отдавать часть своей зарплаты в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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