В Саратове 229 домов исключены из программы капремонта

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-13T16:03:49+03:00

Теперь приводить в порядок будут 914 домов

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Сегодня, 13 мая, в мэрии прошло совещание, посвященное проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие глава города Михаил Исаев, председатель комитета по ЖКХ Александр Мышев, представители министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, Фонда капитального ремонта региона, подрядных организаций и администраций районов города.

На этот год было запланировано привести в порядок 1 143 многоквартирных домов, собственники 33 из них перечисляют средства на спецсчет.

Из программы капремонта исключили 229 зданий, в 150 из которых меньше пяти квартир, 68 являются аварийными, а у 11 — отсутствует необходимость.

В итоге подрядчики займутся 914 домами. По 389 из них уже объявлены аукционы по отбору подрядчиков на разработку проектной документации, а по 225 заключены договоры.

Определены работники по 23 домам, на одно здание уже заключили договор на строительно-монтажные работы.

Трое из подрядчиков включены в реестр квалифицированных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU