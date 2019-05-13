В Саратове двое полицейских вымогали деньги у девушек с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-13T15:41:36+03:00

Один из них подозревается в укрывательстве преступлений против жизни и здоровья

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В отношении двух полицейских Ленинского района возбуждено уголовное дело за превышение и злоупотребление должностных полномочий, вымогательство и посредничество во взяточничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 21 апреля 2018 года двое участковых отдела полиции №7 и инспектор ДПС одной из рот полка ДПС ГИБДД УМВД по Саратову остановили автомобиль, в котором находились две девушки.

В машине у них обнаружили несколько свертков, где предположительно лежали наркотики.

Стражи порядка потребовали у девушек 100 тыс. рублей за молчание. В этот же день они получили 24 тыс. рублей, а 26 апреля 2018 года отправили одного из дорожных инспекторов забирать вторую часть вознаграждения. Его задержали сотрудники службы безопасности.

Кроме того, участковый полиции подозревается в укрывательстве двух преступлений против жизни и здоровья. Данные факты выявила прокуратура Ленинского района Саратова.

Несмотря на то, что криминальная троица отказывалась признавать свою вину, уголовное дело в отношении их с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По результатам проверки, которая прошла 25 июля 2018 года, их уволили, а руководителей злоумышленников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU