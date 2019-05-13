2019-05-13T15:25:47+03:00
Происшествия

В Советском районе мать била ребенка головой об стену

Женщина грубо оскорбляла малыша
Дарья Вострикова
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Суд признал 31-летнюю жительницу села Степное в Советском районе Саратовской области виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, установлено, что в квартире одного из домов на улице Карла Маркса она два раза ударила сына по лицу, а затем толкнула в грудь. Из-за этого малыш стукнулся головой об стену.

Кроме того, подсудимая периодически оскорбляла ребенка нецензурной бранью.

Ее оштрафовали на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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