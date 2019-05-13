В Саратове задержали молодого уголовника со «спайсом»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-13T14:36:10+03:00

Он приобрел дурь через интернет

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Около 12:00 дня патруль стражей порядка обратил внимание на подозрительного парня, который вышел из гаражей на Моторной улице Ленинского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной Росгвардии, при виде правоохранителей юноша занервничал и начал быстро идти к автомобилю.

Проверка показала, что не раз судимый 18-летний житель Заводского района хранил при себе 0,32 грамма «спайса», который он купил через интернет.

На место прибыла следственно-оперативная группа, наркотик у рецидивиста изъяли, а на самого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU