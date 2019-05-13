В Саратовской области с начала мая 13 детей получили травмы в ДТП
За четыре месяца 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 76 аварий с участием несовершеннолетних детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, травмы получили 77 детей, один из ребят погиб.
Обычно во время каникул статистика аварий с участием детей увеличивается.
Только за один май в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, а один юный водитель мотоцикла погиб.
В период с 13 мая по 14 июня этого года на территории области проводится мероприятие «Внимание, летние каникулы!», главная цель которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Во всех школах на летних площадках детям подробно расскажут, как нужно себя вести на дороге, а их родителям объяснят, как важно перевозить младшее поколение в специальных креслах.
Инспекторы дорожно-патрульной службы усилят контроль при надзоре за движением, в отношении нарушителей в обязательном порядке будут приниматься меры административного воздействия.
ИСТОЧНИК KP.RU