В Саратовской области с начала мая 13 детей получили травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-13T14:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

За четыре месяца 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 76 аварий с участием несовершеннолетних детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, травмы получили 77 детей, один из ребят погиб.

Обычно во время каникул статистика аварий с участием детей увеличивается.

Только за один май в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, а один юный водитель мотоцикла погиб.

В период с 13 мая по 14 июня этого года на территории области проводится мероприятие «Внимание, летние каникулы!», главная цель которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Во всех школах на летних площадках детям подробно расскажут, как нужно себя вести на дороге, а их родителям объяснят, как важно перевозить младшее поколение в специальных креслах.

Инспекторы дорожно-патрульной службы усилят контроль при надзоре за движением, в отношении нарушителей в обязательном порядке будут приниматься меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU