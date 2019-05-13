В Энгельсе устанавливают личность сгоревшего на пожаре мужчины
В Энгельсе следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Красном Яре.
- Предполагается, что в ночь с 8 на 9 мая жители села заметили возгорание в одном из частных домов и позвонили в службу спасения. Когда огнеборцы прибыли, жилище уже было полностью охвачено огнем, а крыша рухнула. После тушения в одной из комнат нашли обугленные останки человека, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.
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Следователи осмотрели пепелище. Основной причиной пожара считается неосторожность во время курения.
По предварительным данным, дом сдавался мужчине. Тот пустил туда пожить своего знакомого, который и погиб в ту ночь. Самого арендатора в жилище не было.
Сейчас назначены экспертизы. Они установят личность погибшего и его причину смерти.
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ИСТОЧНИК KP.RU