2019-05-13T16:34:22+03:00
Происшествия

В Саратове бизнесмен пытался подкупить сотрудника УФСБ миллионом рублей

Мужчину отправили под домашний арест
Екатерина Семенова
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Фото УФСБФото УФСБ
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Следствие считает, что 24 апреля 36-летний мужчина передал оперуполномоченному УФСБ 1 млн рублей. Деньги предназначались за то, чтобы в двух коммерческих организациях, которые занимались незаконной эксплуатацией оборудования участка железнодорожного пути в целях хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам, не проводилась проверка.

Передача денег проходила под контролем отдела собственной безопасности УФСБ. После этого обвиняемый был задержан и отправлен под домашний арест.

Взятка сотруднику УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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