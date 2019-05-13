В Саратове бизнесмен пытался подкупить сотрудника УФСБ миллионом рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-13T16:34:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Следствие считает, что 24 апреля 36-летний мужчина передал оперуполномоченному УФСБ 1 млн рублей. Деньги предназначались за то, чтобы в двух коммерческих организациях, которые занимались незаконной эксплуатацией оборудования участка железнодорожного пути в целях хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам, не проводилась проверка.

Передача денег проходила под контролем отдела собственной безопасности УФСБ. После этого обвиняемый был задержан и отправлен под домашний арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/708434" frameborder="0"></iframe> Взятка сотруднику УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU