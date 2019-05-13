В Вольске маршрутка с пассажирами врезалась в стену

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-13T13:51:23+03:00

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В Вольске Саратовской области «Газель» врезалась в стену.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на пересечении улиц Комсомольская и Октябрьская.

По предварительной версии, водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением. Машина врезалась в стену электроподстанции. В салоне находились семь человек, четверо из них пострадали.

Вольские спасатели оказали первую помощь двух гражданам, еще двое были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU