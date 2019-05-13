В Вольске маршрутка с пассажирами врезалась в стену
Пострадали четыре человека
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В Вольске Саратовской области «Газель» врезалась в стену.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на пересечении улиц Комсомольская и Октябрьская.
По предварительной версии, водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением. Машина врезалась в стену электроподстанции. В салоне находились семь человек, четверо из них пострадали.
Вольские спасатели оказали первую помощь двух гражданам, еще двое были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU