В Балакове задержали убийцу с окровавленными руками
В Саратовской области росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, по версии следствия, в первой половине дня 12 апреля в квартире одного из домов в Балакове двое мужчин распивали спиртное.
Во время застолья между 55-летним злоумышленником и 35-летним хозяином жилища возник конфликт.
Гость схватил нож и вонзил его оппоненту в сердце. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В правоохранительные органы обратились соседи, которые стали участниками конфликта.
Незамедлительно прибывшие по указанному адресу старший сержант Евгений Маслов и младший сержант Артем Мартыненко заметили среди толпы жителей, собравшихся у подъезда, гражданина со следами крови на одежде и руках. Его и задержали.
Неоднократно судимый мужчина признал свою вину, на него завели уголовное дело и заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU