В Балакове задержали убийцу с окровавленными руками

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-13T13:50:25+03:00

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В Саратовской области росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, по версии следствия, в первой половине дня 12 апреля в квартире одного из домов в Балакове двое мужчин распивали спиртное.

Во время застолья между 55-летним злоумышленником и 35-летним хозяином жилища возник конфликт.

Гость схватил нож и вонзил его оппоненту в сердце. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В правоохранительные органы обратились соседи, которые стали участниками конфликта.

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу старший сержант Евгений Маслов и младший сержант Артем Мартыненко заметили среди толпы жителей, собравшихся у подъезда, гражданина со следами крови на одежде и руках. Его и задержали.

Неоднократно судимый мужчина признал свою вину, на него завели уголовное дело и заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU