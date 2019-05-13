Глава Волжского района Саратова ушел в отставку
Он занимал этот пост с 2017 года
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В Саратове глава Волжского района Сергей Бровкин ушел в отставку.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 8 мая у него был последний рабочий день.
Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель Владимир Томашенцев.
Причины такого решения в администрации не прокомментировали. Напомним, 6 мая мэр города Михаил Исаев раскритиковал глав районов за плохую уборку города.
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ИСТОЧНИК KP.RU