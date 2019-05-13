Глава Волжского района Саратова ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-13T13:35:46+03:00

Он занимал этот пост с 2017 года

Изменить размер текста: A A

В Саратове глава Волжского района Сергей Бровкин ушел в отставку.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 8 мая у него был последний рабочий день.

Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель Владимир Томашенцев.

Причины такого решения в администрации не прокомментировали. Напомним, 6 мая мэр города Михаил Исаев раскритиковал глав районов за плохую уборку города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Исаев сделал выговоры главам двух районов за плохую уборку бульвара на Рахова

Мэр потребовал наказать виновных чиновников

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU