2019-05-13T13:35:46+03:00
Общество

Глава Волжского района Саратова ушел в отставку

Он занимал этот пост с 2017 года
Дарья Вострикова
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В Саратове глава Волжского района Сергей Бровкин ушел в отставку.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, 8 мая у него был последний рабочий день.

Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель Владимир Томашенцев.

Причины такого решения в администрации не прокомментировали. Напомним, 6 мая мэр города Михаил Исаев раскритиковал глав районов за плохую уборку города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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