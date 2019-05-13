В Саратов привезут чудотворную икону «Избавительница от бед»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-13T13:26:52+03:00

Она прибудет уже сегодня, 13 мая

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В саратовский Свято-Троицкий собор привезут икону Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед».

В профильной группе храма в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что образ прибудет в церковь в 15:00 сегодня, 13 мая.

История святыни такова: в октябре 1917 года уроженка села Ташла Екатерина Чугунова во сне увидела Царицу Небесную, которая сказала, где лежит икона.

Христианка проснулась и отправилась на поиски, которые увенчались успехом: нарисованный святой лик лежал в овраге. На этом месте забил источник.

Когда большевики закрыли храм, верующие спасли икону от поругания, а в годы Великой Отечественной войны возвратили его в церковь.

«Избавительница от бед» уже бывала в пределах Саратовской епархии в августе-сентябре 2016 года. Тогда святой образ побывал в саратовских храмах Сошествия Святого Духа и преподобного Сергия Радонежского, на сельских приходах.

Святыня будет находиться в соборе весь день до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU