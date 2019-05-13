В Алгае алиментщик задолжал своему сыну 300 тыс. рублей
Его заставили платить неустойку
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Прокуратура Александрово-Гайского района по обращению гражданина выявила нарушения соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, 46-летний местный житель задолжал по алиментам своему сыну 300 тыс. рублей. Он не платил денег с 2016 по 2017 год.
Согласно семейному кодексу, гражданин обязан не только погасить долг, но и оплатить неустойку.
Суд удовлетворил решение суда о взыскании с нерадивого отца 363 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU