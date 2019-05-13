2019-05-13T13:22:40+03:00
Общество

Жители Алгая украли скот на 7 млн рублей

Они продавали поголовья скупщику
Дарья Вострикова
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Суд признал виновными пятерых жителей Алгая в возрасте от 34 до 53 лет в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 50-летний безработный сельчанин предложил 35, 41 и 53-летнему односельчанам, которые умели ездить верхом и обращаться с животными, и 34-летнему скупщику мяса заняться кражами поголовья.

С сентября 2016 по ноябрь 2017 года участники группы сами и с привлечением других лиц похищали животных с пастбищ Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов, после чего отгоняли и погружали на машины или забивали на месте. Потом скот продавали скупщику в Саратов.

В декабре 2017 года деятельность ОПГ пресекли, граждан задержали. Они похитили животных на 7 млн рублей.

Суд сохранил арест на имущество членов организованной группы, в том числе автомобили, земельные участки, жилой дом, расположенные в Александрово-Гайском районе. Главарь «банды» получил десять лет тюрьмы, а участники от шести до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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