Балаковца оштрафовали за долг перед своей дочерью в 153 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-13T13:00:59+03:00

Ему дали четыре года исправительной колонии строгого режима

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Суд признал 35-летнего балаковца виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с сентября 2018 по март 2019 года не выплатил ни рубля на содержание своей дочери.

Сумма долга по алиментам превысила 13 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал, но деньги так и не заплатил.

Ему дали четыре месяца исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU