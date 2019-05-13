Балаковца оштрафовали за долг перед своей дочерью в 153 тыс. рублей
Ему дали четыре года исправительной колонии строгого режима
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Суд признал 35-летнего балаковца виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с сентября 2018 по март 2019 года не выплатил ни рубля на содержание своей дочери.
Сумма долга по алиментам превысила 13 тыс. рублей.
Свою вину мужчина признал, но деньги так и не заплатил.
Ему дали четыре месяца исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU