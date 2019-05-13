АО «Облкоммунэнерго» определило самого сильного энергетика

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-13T12:57:11+03:00

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На минувшей неделе состоялись финальные соревнования в рамках спартакиады АО «Облкоммунэнерго» — «Спортивная весна — 2019». Свою силу и ловкость сотрудники акционерного общества демонстрировали в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе и гиревом спорте.

С середины апреля в филиалах АО «Облкоммунэнерго» проходили отборочные туры в командном и личном зачете. На звание самых спортивных претендовали более десяти команд и около 300 сотрудников.

По традиции самыми зрелищными и волнительными стали финальные соревнования по мини-футболу и волейболу. На поле встретились действительно сильные и достойные команды, а победа досталась самым упорным и выносливым.

Победу в игре по мини-футболу в напряженной борьбе одержала сборная команда аппарата Управления и филиала «Марксовские ГЭС», второе и третье места распределились между командами «Энгельсские МЭС» и сборной филиалов Балаковского и Пугачевского районов соответственно.

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В волейболе не было равных представителям филиала «Красноармейские ГЭС», занявшим первое место. Второе место завоевала сборная команда Вольского и Хвалынского филиалов, а почетное третье место досталось энергетикам из Новоузенска.

Самым сильным в гиревом спорте в категории «до 90 кг» стал специалист филиала «Саратовское электросетевое предприятие», а в категории «свыше 90 кг» победил силач из Калининского отделения.

Все победители спартакиады награждены кубками, медалями, а также почетными грамотами предприятия.

- Это шестая по счету спартакиада АО «Облкоммунэнерго». Мы ежегодно проводим данные соревнования и всесторонне поддерживаем спортивные увлечения наших сотрудников. В прошлом году мы объединяли команды некоторых филиалов, и сегодня они вошли в число сильнейших. Уровень всех участников за год тренировок значительно вырос, это видно и это приятно. Спорт вырабатывает, в первую очередь, командный дух и дисциплину. Эти важные качества способствуют оперативному и безошибочному выполнению непростых задач в повседневной работе. Основа нашего акционерного общества — профессиональный, спортивный и дружный коллектив, способный достичь высоких производственных и спортивных целей, — подвел итог генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Сергей Грачев.

ИСТОЧНИК KP.RU