На электроэнергетику Саратовской области потратят 65 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-13T10:56:21+03:00

В рамках программы на 2020-2024 годы планируется ввод генерирующих мощностей на 142 МВт

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области утвердили схему развития электроэнергетики региона на 2020-2024 годы.

- Объем обеспечения, включая 2019 год, по прогнозу составит более 65 млрд рублей. Больше всего — почти 14,5 млрд — потратят в 2020 году, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности области.

В рамках программы планируется ввод генерирующих мощностей на 142 МВт, прирост трансформаторной мощности на 53 МВА, а также реконструкция и ввод электрических сетей протяженностью 933,86 км.

В целях программы собираются развить сетевую инфраструктуру и генерирующие мощности, обеспечить спрос на электроэнергию, сформировать условия для привлечения инвестиций в регион и т. д.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU