В Базарном Карабулаке мужчина избил родственника за склонение его падчерицы к сожительству

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-13T12:41:04+03:00

Ему дали год колонии

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Суд признал 25-летнего жителя села Тепловка Новобурасского района виновным в умышленном причинение тяжкого вреда человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 19 ноября 2018 года подсудимый распивал спиртное со знакомым и узнал о недостойном поведении своего родственника.

Тот склонял к сожительству его 19-летнюю падчерицу с не полностью развитой психикой.

Мужчина решил проучить назойливого гражданина.

Он подстерег обидчика ребенка 19 ноября 2018 года у молочно-товарной фермы №1 у села Алексеевка Базарно-Карабулакского района и избил 38-летнего мужчину.

После чего жертва была заботливо упакована в ВАЗ-21099 и выброшена на обочине трассы Саратов — Балтай, в 5 км от села Тепловка.

За самосуд гражданин получил год исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU