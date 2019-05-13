В Базарном Карабулаке мужчина избил родственника за склонение его падчерицы к сожительству
Суд признал 25-летнего жителя села Тепловка Новобурасского района виновным в умышленном причинение тяжкого вреда человеку.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 19 ноября 2018 года подсудимый распивал спиртное со знакомым и узнал о недостойном поведении своего родственника.
Тот склонял к сожительству его 19-летнюю падчерицу с не полностью развитой психикой.
Мужчина решил проучить назойливого гражданина.
Он подстерег обидчика ребенка 19 ноября 2018 года у молочно-товарной фермы №1 у села Алексеевка Базарно-Карабулакского района и избил 38-летнего мужчину.
После чего жертва была заботливо упакована в ВАЗ-21099 и выброшена на обочине трассы Саратов — Балтай, в 5 км от села Тепловка.
За самосуд гражданин получил год исправительной колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU