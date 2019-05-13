В Саратовской области еще два дня будет аномальная жара
Возрастает риск возникновения пожаров
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На большей части Приволжского федерального округа в ближайшие дни, 14 и 15 мая, будет аномальная жара.
Как рассказали «КП-Саратов» в Гидрометцентре Саратовской области, столбик термометра поднимется до +33 градусов, что на 7-10 градусов выше нормы. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.
В связи с этим возрастает риск возникновения пожаров в нескольких районах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU