В поселке Солнечный женщина оставила прохожую без денег, прав и карты

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-13T08:54:44+03:00

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 30-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 14:10 по 14:30 она была на парковке магазина. Там неизвестный украл у нее кошелек, где лежала банковская карта, 5 тыс. рублей, водительские права и документы на машину.

По подозрению в краже задержана 50-летняя безработная женщина.

Она во всем призналась.

Похищенное у гражданки изъяли, а саму отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU