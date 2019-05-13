В поселке Солнечный женщина оставила прохожую без денег, прав и карты
Злоумышленницу задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 30-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 14:10 по 14:30 она была на парковке магазина. Там неизвестный украл у нее кошелек, где лежала банковская карта, 5 тыс. рублей, водительские права и документы на машину.
По подозрению в краже задержана 50-летняя безработная женщина.
Она во всем призналась.
Похищенное у гражданки изъяли, а саму отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU