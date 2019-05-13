В Саратове инвалид после банкета на улице остался без iPhone, денег и золота

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-13T08:53:19+03:00

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В минувшую пятницу, 10 мая, в 06:59 с заявлением о грабеже обратился 37-летний инвалид третьей группы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 00:10 по 00:50 он распивал спиртное у дома на 3-м Лучевом проезде.

Банкет закончился тем, что его собутыльник сначала накинулся на мужчину с кулаками, а потом отобрал 35 тыс. рублей, iPhone 5s в корпусе серебристого цвета и золотую цепь с крестом.

Сумма ущерба составила 105 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже задержан 22-летний парень, у которого изъяли сотовый телефон и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU