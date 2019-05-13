2019-05-13T08:47:55+03:00
Происшествия

Под Саратовом бомж Николай с подругой ограбили пенсионера

Они отобрали у него более 2 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 мая, в 13:34 в отдел полиции Вольского района поступило заявление о краже от 88-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по его словам, 12 мая в 13:00 его знакомый, представившийся Николаем, и неизвестная женщина попросили в долг денег. А потом отобрали 2,3 тыс. рублей.

Предполагаемыми преступниками оказались 39-летний бомж и его 37-летняя подруга.

Оба они успели несколько раз отсидеть в тюрьме. На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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