В Саратове сельчанин украл из чужой машины 95 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-13T08:47:12+03:00

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В минувшую субботу, 11 мая, в отдел полиции Ленинского района с заявлением о краже обратился 33-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в этот же день в период с 15:20 до 16:00 кто-то утащил из его «Газели», припаркованной во дворе дома на улице Островского, 95 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 19-летнего жителя поселка Жасминный, который еще ни разу не сидел в тюрьме.

Парень во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU