Центральные улицы Саратова перекроют на время велопарада
В Саратове 26 мая на время велопарада, с 11:00 до 15:00, перекроют ряд улиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения не будут касаться транспорта, который задействован в мероприятии, а также автомобилей аварийно-технических служб.
Проехать будет нельзя:
- улица М. Горького на участке дороги от Киселева до Московской,
- улица Московская на участке дороги от М. Горького до Чернышевского,
- улица Радищева на участке дороги от Московской до Волжской,
- улица Волжская на участке дороги от Радищева до Некрасова,
- улица Некрасова на участке дороги от Волжской до Московской,
- улица Чернышевского на участке дороги от Московской до Соколовой,
- улица Большая Горная на участке дороги от Чернышевского до моста Саратов — Энгельс,
- улица Соколовая на участке дороги от моста Саратов — Энгельс до Чернышевского.
Кроме того, с 8:30 до 16:00 нельзя будет ставить свой транспорт на участке улицы Театральная площадь от Радищева до Горького, на улице Киселева от Вольской до Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU