Центральные улицы Саратова перекроют на время велопарада

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-13T08:46:26+03:00

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В Саратове 26 мая на время велопарада, с 11:00 до 15:00, перекроют ряд улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения не будут касаться транспорта, который задействован в мероприятии, а также автомобилей аварийно-технических служб.

Проехать будет нельзя:

- улица М. Горького на участке дороги от Киселева до Московской,

- улица Московская на участке дороги от М. Горького до Чернышевского,

- улица Радищева на участке дороги от Московской до Волжской,

- улица Волжская на участке дороги от Радищева до Некрасова,

- улица Некрасова на участке дороги от Волжской до Московской,

- улица Чернышевского на участке дороги от Московской до Соколовой,

- улица Большая Горная на участке дороги от Чернышевского до моста Саратов — Энгельс,

- улица Соколовая на участке дороги от моста Саратов — Энгельс до Чернышевского.

Кроме того, с 8:30 до 16:00 нельзя будет ставить свой транспорт на участке улицы Театральная площадь от Радищева до Горького, на улице Киселева от Вольской до Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU