Саратовцам расскажут о ВИЧ

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-13T08:45:19+03:00

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Сегодня, 13 мая, начала работу всероссийская горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, она будет работать до 17 мая. Специалисты ответят на вопросы о безопасном поведении и профилактике ВИЧ, расскажут, где пройти бесплатное и анонимное тестирование.

Горячая линия приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая.

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), без выходных дней, на русском и английском языках.

Обратиться с вопросами в управление можно с 10 до 17 часов местного времени по телефону «горячей» линии 8-800-100-18-58 или в отдел эпидемиологического надзора по телефонам: 8-(8452) 20-29-29, 20-83-08.

ИСТОЧНИК KP.RU