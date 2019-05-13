2019-05-13T08:45:19+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о ВИЧ

Начала работать горячая линия в Роспотребнадзоре
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 мая, начала работу всероссийская горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, она будет работать до 17 мая. Специалисты ответят на вопросы о безопасном поведении и профилактике ВИЧ, расскажут, где пройти бесплатное и анонимное тестирование.

Горячая линия приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая.

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), без выходных дней, на русском и английском языках.

Обратиться с вопросами в управление можно с 10 до 17 часов местного времени по телефону «горячей» линии 8-800-100-18-58 или в отдел эпидемиологического надзора по телефонам: 8-(8452) 20-29-29, 20-83-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 100 тыс. кубометров ТКО было вывезено в майские праздники
В Вольске маршрутка с пассажирами врезалась в стену
В Балакове задержали убийцу с окровавленными руками
Глава Волжского района Саратова ушел в отставку
В Саратов привезут чудотворную икону «Избавительница от бед»
В Алгае алиментщик задолжал своему сыну 300 тыс. рублей
Жители Алгая украли скот на 7 млн рублей
В июне саратовцы смогут искупаться в Волге
Юлия Литневская с учащимися школ Заводского района посетили ветеранов
В конце недели Саратов ожидает резкое похолодание
Балаковца оштрафовали за долг перед своей дочерью в 153 тыс. рублей
Правительство Саратовской области пытались поджечь
«Семейные киночетверги». Афиша на май
АО «Облкоммунэнерго» определило самого сильного энергетика
На электроэнергетику Саратовской области потратят 65 млрд рублей
У «Ленты» в Юбилейном столкнулись три легковушки и автобус №90
В Базарном Карабулаке мужчина избил родственника за склонение его падчерицы к сожительству
В Саратове отключат воду на Тульской и Чемодурова
В Аткарске полыхал нежилой дом
Юлия Литневская вручила лучшим воспитанникам кадетских школ области иконы
В Саратове березу отремонтировали изолентой
В поселке Жасминный алкопати закончилось изнасилованием
В Саратове встали троллейбусы №4
Студент СГЮА завоевал «серебро» на Кубке мира по фехтованию
В Лысых Горах пенсионер чуть не сгорел в бане
Под Саратовом живодеры закопали живьем щенков с расчлененной матерью (18+)
В Саратове из-за сломанного пантографа встали трамваи №11