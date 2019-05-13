Балашовца обокрали в туалете турфирмы

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-13T08:44:09+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу 16 тыс. рублей у 23-летнего балашовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 апреля, с 07:30 до 07:50, в туалете турфирмы, расположенной на Аткарской улице в областном центре, у него украли кошелек. В аксессуаре лежало 16 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 39-летнего слесаря из поселка Лопуховка Аткарского района Саратовской области.

Ни разу не судимый мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU